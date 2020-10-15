У партії "Європейська Солідарність" повідомили, що в Харкові агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста "ЄС".

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба політсили.

Інцидент стався сьогодні вранці біля станції метро “Студентська”. Напад було здійснено на агітатора територіальної організації партії “Європейська Солідарність”.

За даними політсили, агітатор партії “Слуга народу” розкидав агітаційний матеріал і намагався нанести травми ножем представнику “ЄС”. Зловмисник з місця пригоди зник.

“Європейська Солідарність” розцінює цей факт як грубе порушення виборчого процесу. Це вказує на некомпетентність і нездатність протистояти єдиній проукраїнській і проєвропейській силі в регіоні”, – зазначається в заяві партії.

За фактом нападу кандидати від “ЄС” Артем Ревчук та Максим Зеленський звернулися в органи Національної поліції України із заявою про вчинення кримінального злочину.

У партії розраховують на оперативне і об’єктивне розслідування події.