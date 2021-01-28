Відповідну заяву він зробив сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, інформує пресслужба партії.

Політик наголосив, що дуже важливо заборонити купівлю російської електрики та газу.

“Якщо ми вже торкнулися газу – сьогодні з цієї трибуни про тарифи, газ та совість нам вирішила розповісти людина, яка дуже розбирається в газі. “Газова принцеса Лазаренка” (йдеться про Юлію Тимошенко, – ред.), через дії якої держава понесла збитки на мільярди доларів. Доказом цього є перемога України в Стокгольмському арбітражі, коли ми повернули більше 4 мільярдів доларів, які після “хі-хі” з Путіним вона переплатила Кремлю і за які Кремль купував зброю і вбивав наших воїнів”, – зазначив Герасимов.

“Сьогодні нас знову хочуть посадити на російську газову голку і на російські газові схеми. “Європейська Солідарність” не дасть цього зробити ані “газовій принцесі”, ані її телефонним абонентам”, – додав він.

Нардеп також прокоментував ухвалений сьогодні в Парламенті проєкт постанови, якою Кабінету Міністрів рекомендовано повернути пільговий тариф на споживання електроенергії за перші 100 кВт/год.

“Коли влада Зеленського необґрунтовано підвищила ціни на газ та забрала у найбідніших пільговий тариф на електроенергію – “Європейська Солідарність” розробила чіткий план допомоги населенню. А вчора з’явилась ця постанова, яка фактично повторює стратегію “Європейської Солідарності” щодо подолання тарифної кризи. В постанові пропонується збільшити субсидії і повернути пільговий тариф на електроенергію”, – констатував Герасимов.

Він також закликав Раду ухвалити законопроєкт “Європейської Солідарності” №4585 і “спрямувати додаткові 7 млрд гривень з утримання силовиків, кортежів та державних дач Зеленського на субсидії”.