У партії "Європейська Солідарність" заявили, що Андрій Садовий намагається уникнути повноцінних дебатів перед другим туром виборів мера Львова.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький. Його коментар також опублікований на сайті телеканалу “Прямий”.

Згідно з даними на сайті ЦВК, другий тур виборів мера Львова запланований на 22 листопада. Найбільшу кількість голосів у першому турі набрали чинний мер Андрій Садовий і нардеп від “Європейської Солідарності” Олег Синютка.

За словами Княжицького, перед першим туром телеканал “Перший західний” запросив Синютку і Садового до участі в телепрограмі, яку назвав “дебатами”. Синютка прийшов, а Садовий ні (аргументувавши це тим, що телеканал “фінансується за розпорядженням голови обласної ради, який є кандидатом від “ЄС”).

Перед другим туром Садовий погодився прийти на “дебати” на “Суспільне”. Він опублікував звернення до Синютки на своїй сторінці в Facebook, закликавши опонента “припинити ховатися за спинами старших наставників” і також взяти в них участь.

Як наголошує Княжицький, “Суспільне” запросило на передачу Синютку і Садового і попросило в разі відмови повідомити заздалегідь. Синютка при цьому не відмовлявся (про що, зокрема, свідчить його лист, опублікований на сайті каналу ще 5 листопада).

“Ніхто про відмову не повідомляв, але Андрій Іванович Садовий, як професійний гостьовий редактор, почав бігати в ефірі свого каналу та в відео власних сайтів і запрошувати на програму на “Суспільне” Синютку”, – зазначив Княжицький.

Він уточнив, що Синютка ніколи не відмовлявся від дебатів, але наполягає на їх проведенні за участю журналістів від усіх каналів.

“Все, що пропонує Синютка: домовитися з Садовим, узгодити спільно формат і ведучих і провести спільні дебати у сесійній залі міськради, відкриті для всіх каналів. Садовий боїться і робить все, щоб дебатів не було“, – наголосив Княжицький.

Нардеп пояснив, що формат, оголошений “Суспільним”, – це не передвиборні дебати, які визначені законом, а звичайна телепрограма, і сам телеканал це визнає.

На підтвердження Княжицький опублікував документ – відповідь “Суспільного”. У ньому зазначено, що передача “Виборчий округ. Дебати”, на яку запросили Садового та Синютку, – це “не майданчик для політичної агітації кандидатів”, а “суспільно-політична програма, метою якої є надання рівних можливостей учасникам перегонів”.

Також Княжицький опублікував своє звернення до Садового, в якому закликав мера Львова “не ховатися за спинами близьких медіа”, а організувати повноцінні дебати за участю всіх ЗМІ.

Нардеп пропонував Садовому на зустрічі обговорити формат таких дебатів. У команді “Євросолідарності” також хотіли запросити до обговорення формату представників ЗМІ, які зацікавлені в участі в дебатах.

У коментарях до своєї Facebook-публікації Княжицький зазначив, що це був би повноцінний формат політичних дебатів “на чесних умовах”.

У коментарі на телеканалі “Прямий” нардеп уточнив, що “Суспільне” у Львові “очолює кума Садового”.

“Ясно, що Садовому приємніше йти до куми, ніж до незалежного журналіста”, – наголосив Княжицький.

У відповідь на письмове звернення Княжицького Садовий повідомив нардепу, що вже дав згоду на участь у “дебатах” на “Суспільному”.

Варто відзначити, що мер Львова так і не прийшов на зустріч, на якій було обговорено формат організації повноцінних політичних дебатів.

“Щойно завершилася зустріч з організації дебатів у Львові. На неї ми запрошували представників Андрія Садового. А також львівські ЗМІ, які зацікавлені в трансляції чи висвітленні такої дискусії між кандидатами… Андрій Садовий та його представники зустріч проігнорували”, – повідомив Княжицький за підсумками зустрічі.

Згідно з повідомленням на сайті “Суспільного”, програма “Виборчий округ. Дебати” відбудеться 18 листопада. У ній візьмуть участь обидва кандидати – і Олег Синютка, і Андрій Садовий.