Провал спецоперації по "вагнерівцям" в липні 2020 році - це не поодинокий випадок, а система, адже в цьому ж місяці були провалені ще дві спецоперації.

Про це в інтерв’ю виданню “Гордон” розповів журналіст, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.

Він погодився з припущенням, що в оточенні Володимира Зеленського є агенти Російської Федерації.

“Ми бачимо зараз факт: провалена спецоперація (по “вагнерівцям”) дуже високого рівня, світового масштабу. Крім того, тоді ж, в липні 2020 року було послідовно провалені не одна, а відразу три спецоперації Головного управління розвідки Міноборони. Хочу нагадати, 1 липня була проведена виїмка приладів, які Головне управління розвідки таємно купувало в Російській Федерації та поставляло їх для оснащення наших зенітно-ракетних комплексів. Раптом чомусь, попри те, що є документи на ці прилади, так звані клістрони, які ГУР МО завозило згідно національної розвідувальної програми, тобто це було передбачено всіма нормативними документами. Замість того, щоб подякувати цим людеям, натомість ці прилади були вилучені. По суті, ця операція була розсекречена. Тобто найважливіша операція. Це було 1 липня. Командування повітряних сил на Facebook – це взагалі де таке бачено під час війни: йде війна, а командування повітряних сил України на Facebook написало заяву, що у нас вилучили важливі прилади й зробили небоєготовими зенітно-ракетні комплекси. Скаржиться в Facebook командування повітряних сил України! Це повна втрата керованості. Тобто військові вже перестали довіряти верховному головнокомандувачу”, – розповів журналіст.

“8 липня відбувається другий провал. Агентурно-бойова група, яка готувалася до цілої серії операцій в Донецьку, яка складалася вся з дуже мотивованих добровольців, людей високої кваліфікації, мотивації, що мають величезний авторитет в Збройних силах. На роботу і підготовку цієї групи було витрачено теж дуже багато часу. Вона могла виконувати різні завдання в Донецьку, оскільки мала легенду, документи і була підготовлена ​​до різних надзвичайних ситуацій там. В тому числі одним з цих завдань міг бути удар по місцях утримання полонених, або ліквідація терористів, деяких катів, або звільнення якоїсь групи полонених, одного полоненого. Можливо, удар по якихось штабам, командним центрам противника. Тобто це були люди найвищої кваліфікації. І ось цю групу раптом раптово затримують в повному складі і кажуть, що у вас незаконно зберігається вдома зброя. Ті відповідають: вибачте, ось документи, нам її видала держава, ми співробітники ГУР МО. Нас це не турбує, ми вас затримуємо, ось протокол, суд, ось вам стаття”, – додав він.

“Це другий випадок. І ось третій випадок – це провал вже спецоперації по вагнерівцям. Тобто це не ексцес … І ця система збіглася з призначенням 16 червня 2020 року указом президента України Володимира Зеленського начальником комітету з розвідки при президенті, першим заступником секретаря РНБО Руслана Демченко. Це такий вододіл, такий новий проросійський курс. Руслан Демченко – це абсолютно широко відомий проросійський діяч в Україні. При Януковичі він був заступником міністра закордонних справ, потім – першим заступником міністра закордонних справ. Підтримував всю політику партії, включаючи розрив асоціації з Європейським Союзом, всі повністю кроки”, – резюмував Бутусов.