У зв'язку зі святами, в червні українці відпочиватимуть 10 днів, а працюватимуть - 20. Додаткові вихідні пов'язані зі святкуванням Дня Конституції та Трійці.

Про це повідомляють #Букви.

Додаткові вихідні припадуть на 8 і 29 червня.

Оскільки християнське свято, Трійцю (П’ятидесятницю), українці відзначатимуть 7 червня, в неділю, то додатковий вихідний буде 8 червня, в понеділок.

День Конституції, 28 червня, в цьому році також в неділю, тому додатковий вихідний буде в понеділок, 29 червня.

Тобто по три дні поспіль українці відпочиватимуть:

6-8 червня;

27-29 червня.

В цілому, протягом місяця українці відпочиватимуть 10 днів, а працюватимуть – 20.