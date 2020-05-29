Про це повідомляють #Букви.
Додаткові вихідні припадуть на 8 і 29 червня.
Оскільки християнське свято, Трійцю (П’ятидесятницю), українці відзначатимуть 7 червня, в неділю, то додатковий вихідний буде 8 червня, в понеділок.
День Конституції, 28 червня, в цьому році також в неділю, тому додатковий вихідний буде в понеділок, 29 червня.
Тобто по три дні поспіль українці відпочиватимуть:
- 6-8 червня;
- 27-29 червня.
В цілому, протягом місяця українці відпочиватимуть 10 днів, а працюватимуть – 20.
- У травні в українців було 12 вихідних днів.