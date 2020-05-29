На початку червня Чорнобильську зону відчуження офіційно відкриють для відвідування туристів в умовах карантину.

Про це повідомили в Facebook на сторінці Державного агентства України з управління зони відчуження.

Першими в Чорнобиль зможуть потрапити журналісти. Для них 4 – 5 червня організують прес-тур.

Під час відвідування зони діятимуть певні обмеження, пов’язані з карантином. Перед початком необхідно буде пройти температурний скринінг, мати при собі маску або респіратор, рукавички, дезінфікуючі засоби, а також дотримуватися соціальної дистанції.

“Обов’язковими умовами відвідування зони відчуження є проходження температурного скринінгу при посадці в автобус в зону відчуження і на КПП “Дитятки”, наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок і дезінфікуючих засобів для обробки рук, а також дотримання соціальної дистанції”, – сказано в повідомленні.

Також відомо, що відвідувати зону відчуження зможуть ті, у кого буде температура тіла не вища, ніж 37,2. Ще не допустять на екскурсію тих, у кого є симптоми ГРВІ.

“Якщо під час проведення температурного скринінгу на КПП “Дитятки” буде зафіксовано підвищену температура або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань – всю групу буде не допущено в зону відчуження”, – пояснюють туристам.

Також повідомляється, що на період адаптивного карантину будуть діяти обмеження на відвідування певних об’єктів. Поки що буде працювати тільки один маршрут, розрахований на один день: “село Залісся, міста Чорнобиль та Прип’ять, об’єкт “Чорнобиль-2″, село Копачі та оглядовий майданчик ЧАЕС”.

У туристичній групі повинно бути не більше 10 осіб.

Нагадаємо, що 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в Зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Ліквідація пожежі тривала близько 2 тижнів. 13 квітня в районі пожежі пішов довгоочікуваний дощ. 14 квітня повідомлялося, що в Зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами. До обіду того ж дня було виявлено два нових осередки загоряння.