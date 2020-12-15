9-річна Саумія з Індії пережила шестигодинну операцію на мозку. Під час хірургічного втручання дівчинка знаходилася при свідомості. Вона грала на піаніно та у відеоігри.

Про це повідомляє видання VICE.

Відомо, що у пацієнтки знайшли пухлину в головному мозку. Вона стала причиною регулярних епілептичних нападів, тому лікарі прийняли рішення про оперативне хірургічне втручання.

Медики вирішили, що залишати дівчинку без свідомості на шість годин буде дуже небезпечно та ризиковано, адже це могло б пошкодити нерви. Було прийнято рішення проводити операцію при повній свідомості пацієнтки. Щоб впоратися з цим, Саумія грала на піаніно.

Водночас лікарі ввели місцевий анестетик у місці розрізу. Дівчинка не відчувала болю від хірургічних маніпуляцій.

“Це гарантувало безболісність і, зберігаючи її свідомість, ми могли оцінювати її реакцію і постійно перевіряти, що з нею все в порядку”, – сказав Абхішек Чохан, один з лікарів з Інституту медичних досліджень Бірла, який керував операцією.

Медик зазначив, що у лікарській практиці вже траплялися випадки операцій на мозку при повній свідомості пацієнта. Однак до цього такі трепанації черепа проводили лише дорослим. Саумія стала першою у світі дитиною, яка пережила надскладну операцію без загальної анестезії.

Пацієнти покладаються на інструменти, які допомагають лікарям контролювати їх рухи. Саумія обрала для себе піаніно та відеоігри.