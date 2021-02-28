В індійському селі Лотунур (штат Телінгани) перед пташиними боями бійцівський півень вдарив господаря в пах гострою семисантиметровою шпорою, яка була закріплена на його нозі. Чоловік помер.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомили в поліції, тварина була готова до бійки на пташиних боях, але раптом спробувала втекти. Власник хотів зловити півня, але під час сутички був поранений семисантиметровою шпорою, закріпленою на нозі птаха. Чоловік помер по дорозі у лікарню від втрати крові.

Причетним до цієї події пред’явлені звинувачення в ненавмисному вбивстві, незаконних ставках і проведенні півнячих боїв.

Співробітник місцевої поліції Б. Дживан сказав, що тварину буде передано до суду як доказ пізніше.

Півнячі бої були оголошені незаконними в Індії в 1960 році, але бійки все ще досить поширені в сільських районах, таких як Телангана. Багато з них відбуваються під час індуїстського фестивалю Санкранті.

Це не перший раз, коли півень вбиває господаря. Минулого року у штаті Андхра-Прадеш помер чоловік, який отримав удар в шию лезом, прикріпленим до його птаха.