В Індії через пожежу в лікарні загинули 13 COVID-пацієнтів

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За заявою влади, пожежу, що сталася рано вранці в п’ятницю, вже загасили. Четверо пацієнтів, що вижили, були переведені в довколишні лікарні.

Причини інциденту не ясні. Влада штату Махараштра, де розташована лікарня, почала розслідування.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття, назвавши інцидент “трагічним”.

The fire at a COVID-19 hospital in Virar is tragic. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 23, 2021