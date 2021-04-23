В Індії через пожежу в лікарні загинули 13 COVID-пацієнтів

Недалеко від Мумбаї (Індія) в результаті пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні, створеної для лікування пацієнтів з COVID-19, загинули, щонайменше, 13 пацієнтів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За заявою влади, пожежу, що сталася рано вранці в п’ятницю, вже загасили. Четверо пацієнтів, що вижили, були переведені в довколишні лікарні.

Причини інциденту не ясні. Влада штату Махараштра, де розташована лікарня, почала розслідування.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття, назвавши інцидент “трагічним”.

The fire at a COVID-19 hospital in Virar is tragic. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) April 23, 2021

Інцидент стався на тлі другої смертоносної хвилі інфекцій в Індії, яка викликала гостру нестачу кисню, ліжок інтенсивної терапії та апаратів штучної вентиляції легень.

У п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований в світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.