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В Індії через пожежу в лікарні загинули 13 COVID-пацієнтів

Недалеко від Мумбаї (Індія) в результаті пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні, створеної для лікування пацієнтів з COVID-19, загинули, щонайменше, 13 пацієнтів.

П’ятниця, 23 квітня 2021, 13:56

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За заявою влади, пожежу, що сталася рано вранці в п’ятницю, вже загасили. Четверо пацієнтів, що вижили, були переведені в довколишні лікарні.

Причини інциденту не ясні. Влада штату Махараштра, де розташована лікарня, почала розслідування.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття, назвавши інцидент “трагічним”.

Інцидент стався на тлі другої смертоносної хвилі інфекцій в Індії, яка викликала гостру нестачу кисню, ліжок інтенсивної терапії та апаратів штучної вентиляції легень.

У п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований в світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.

  • Нагадаємо, Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
  • Напередодні повідомлялося, що щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
  • Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
  • 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
Теги: загиблі, Індія, Коронавірус, пожежа

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