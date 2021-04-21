Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Інцидент стався в середу, коли танкер з киснем заправляв резервуар для зберігання в лікарні Закира Хуссейна в місті Нашик.
Незрозуміло, як сталася аварія і чому було перервано постачання кисню пацієнтам.
Офіційні особи заявили, що кисень не надходив в апарати ШВЛ близько 30 хвилин, що призвело до загибелі людей.
“Ми розглянемо це питання і приймемо заходи”, – сказав міський комісар Кайлаш Джадхав.
“Ми наполягаємо на суворому покаранні для винних”, – сказав Амол Вьяваре, чия бабуся була однією з пацієнтів, які померли через брак кисню.
Махараштра, де розташований Нашик, є одним зі штатів Індії, які найбільше постраждали від коронавірусу, і стикається з величезною нестачею кисню.
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