Щонайменше, 22 пацієнта з коронавірусом померли у лікарні в Індії через порушення подачі кисню внаслідок витіку.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Інцидент стався в середу, коли танкер з киснем заправляв резервуар для зберігання в лікарні Закира Хуссейна в місті Нашик.

Незрозуміло, як сталася аварія і чому було перервано постачання кисню пацієнтам.

Офіційні особи заявили, що кисень не надходив в апарати ШВЛ близько 30 хвилин, що призвело до загибелі людей.

“Ми розглянемо це питання і приймемо заходи”, – сказав міський комісар Кайлаш Джадхав.

“Ми наполягаємо на суворому покаранні для винних”, – сказав Амол Вьяваре, чия бабуся була однією з пацієнтів, які померли через брак кисню.

Махараштра, де розташований Нашик, є одним зі штатів Індії, які найбільше постраждали від коронавірусу, і стикається з величезною нестачею кисню.