В столиці Індії, місті Делі, чотири дні поспіль тривають протести. Приводом стала заява батьків 9-річної дівчинки, які стверджують, що індуїстський священник та троє інших чоловіків напали на неї, зґвалтували, вбили та кремували.

Про це повідомив кореспондент BBC.

В поліції вже зареєстрували справу про групове зґвалтування та вбивство. Підозрюваних затримали. За словами матері дівчинки, затримані погрожували їй, коли вона сказала, що проти кремації дочки.

Батьки дівчинки з касти недоторканих (Dalit). Вони заробляють на життя жебрацтвом біля суфійського мусульманського храму, розташованого навпроти крематорію в районі Нангал. Вбита дівчинка була їх єдиною дитиною.

В неділю мати відправила дівчинку до крематорію, аби та забрала воду. Крематорій знаходиться за кілька кроків від будинку родини.

“Коли вона не повернулася протягом години, я пішла її шукати. Я знайшла її у крематорії. Вона лежала на землі. Її губи були синіми, під носом була кров, у неї були синці на руках і ногах, а її одяг був мокрий”, – розповіла мати вбитої.

Жінку зустріли місцевий священник та троє чоловіків. Вони порадили їй не викликати поліціянтів, бо “вони наполягатимуть на розтині, вкрадуть органи дівчинки й продадуть”. Після цього чоловіки закрили ворота, щоб не дати жінці вийти, погрожували, пропонували хабар.

Жінка все ж повернулась додому й розповіла про це чоловіку. Той зібрав 150 мешканців району і вони прийшли до крематорію. На той момент тіло їхньої доньки вже майже повністю спалили. Жителі району викликали поліцію і погасили багаття, але змогли витягти з вогню тільки ноги дитини. Тобто встановити, чи зґвалтували дівчинку перед смертю – неможливо.

Однак і поліції повідомили, що зареєстрували провадження щодо групового зґвалтування, вбивства та примусової кремації.

Масовий резонанс стався ще й через те, що торік четверо представників вищої касти у штаті Уттар-Прадеш зґвалтували та вбили дівчину. Тоді поліціянти кремували тіло постраждалої, попри протести соціуму. Даліти, представники найнижчої касти в Індії, залишаються одними з найбільш пригноблених громадян в країні.

У BBC додали, що кожна четверта жертва зґвалтування в Індії – дитина. У більшості випадків жертви зґвалтування знають винних.