Щонайменше дев'ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули та ще кілька отримали поранення внаслідок обвалення стіни у південному індійському штаті Тамілнад.

Про це повідомляє Xinhua.

Трагедія сталася у районі Пернампатта округу Веллуру. Причиною інциденту стали зливи, які останні кілька днів заливають регіон.

Головний міністр штату Тамілнад оголосив про компенсацію у розмірі 50 тис. рупій (близько $700) сім’ям загиблих, а також тим, хто отримав травми внаслідок інциденту.

Сильні дощі продовжуються на півдні Індії з минулого тижня. В адміністративному центрі Тамілнаду – місті Ченнаї – закриті школи та коледжі.