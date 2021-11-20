Про це повідомляє Xinhua.
Трагедія сталася у районі Пернампатта округу Веллуру. Причиною інциденту стали зливи, які останні кілька днів заливають регіон.
Головний міністр штату Тамілнад оголосив про компенсацію у розмірі 50 тис. рупій (близько $700) сім’ям загиблих, а також тим, хто отримав травми внаслідок інциденту.
Сильні дощі продовжуються на півдні Індії з минулого тижня. В адміністративному центрі Тамілнаду – місті Ченнаї – закриті школи та коледжі.
- У жовтні в індійському штаті Керала пара з міста Аллеппі вирішила не скасовувати весілля через негоду, і припливла на свято у величезній каструлі.