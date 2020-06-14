Про це повідомляє CNN.
Озеро Лонар утворилося приблизно 50 000 років тому після падіння метеорита на Землю.
Зміну його кольору експерти пов’язують зі зміною рівня солоності і присутністю водоростей у воді.
“У цьому році воно виглядає особливо рожевим, тому що в цьому році солоність води збільшилася. Кількість води в озері зменшилася, і озеро стало більш дрібним, тому солоність зросла і викликала деякі внутрішні зміни”, – зазначив місцевий геолог Гаджанан Харат.
A 50,000-year-old lake in India has turned pink and experts don’t know exactly why https://t.co/hZ1hOf1mpw pic.twitter.com/VmDgmRyuIe
— CNN (@CNN) June 14, 2020
- Раніше повідомлялося, що друге за величиною озеро в Туреччині Туз (Tuz Gölü, буквально “Солоне озеро”) змінило свій колір з блакитного на рожевий.