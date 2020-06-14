У західному штаті Махараштра в Індії древнє озеро за кілька днів стало рожевим.

Про це повідомляє CNN.

Озеро Лонар утворилося приблизно 50 000 років тому після падіння метеорита на Землю.

Зміну його кольору експерти пов’язують зі зміною рівня солоності і присутністю водоростей у воді.

“У цьому році воно виглядає особливо рожевим, тому що в цьому році солоність води збільшилася. Кількість води в озері зменшилася, і озеро стало більш дрібним, тому солоність зросла і викликала деякі внутрішні зміни”, – зазначив місцевий геолог Гаджанан Харат.

A 50,000-year-old lake in India has turned pink and experts don’t know exactly why https://t.co/hZ1hOf1mpw pic.twitter.com/VmDgmRyuIe — CNN (@CNN) June 14, 2020