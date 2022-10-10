В Індії «глибоко стурбовані» ескалацією в Україні

Уряд Індії зреагував на ракетні удари РФ по великих містах України 10 жовтня та висловив "глибоку стурбованість".

Про це пише Spiegel.

Речник МЗС Аріндам Багчі заявив, що Індія закликає до негайного припинення бойових дій і пропонує підтримку зусиль з деескалації.

“Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, зокрема й ударами по інфраструктурі і загибеллю цивільних”, – наголосив Багчі.

Заяви заслуговують на увагу, наголошують у виданні, оскільки індійська влада через тісні зв’язки як із Заходом, так і з Кремлем позиціювала себе як нейтральна у ставленні до війни в Україні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.

Європейські союзники рішуче засудили російські авіаудари, яких завдано по Києву та інших великих українських містах вранці 10 жовтня.

Так, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що він “глибоко шокований нападами Росії на цивільних у Києві та інших містах України”. Він наголосив, що таким вчинкам не місце в 21 столітті.

“Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС — уже в дорозі”, — написав Боррель у Twitter.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що “бомбардування Києва та цивільних об’єктів у багатьох інших містах є осудним актом з боку Росії”.