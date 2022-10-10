В Індії «глибоко стурбовані» ескалацією в Україні

Про це пише Spiegel.
Речник МЗС Аріндам Багчі заявив, що Індія закликає до негайного припинення бойових дій і пропонує підтримку зусиль з деескалації.
“Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, зокрема й ударами по інфраструктурі і загибеллю цивільних”, – наголосив Багчі.
Заяви заслуговують на увагу, наголошують у виданні, оскільки індійська влада через тісні зв’язки як із Заходом, так і з Кремлем позиціювала себе як нейтральна у ставленні до війни в Україні.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.
Європейські союзники рішуче засудили російські авіаудари, яких завдано по Києву та інших великих українських містах вранці 10 жовтня.
Так, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що він “глибоко шокований нападами Росії на цивільних у Києві та інших містах України”. Він наголосив, що таким вчинкам не місце в 21 столітті.
“Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС — уже в дорозі”, — написав Боррель у Twitter.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що “бомбардування Києва та цивільних об’єктів у багатьох інших містах є осудним актом з боку Росії”.
“Ця неприпустима ескалація насильства зміцнює рішучість Бельгії підтримувати народ України та його відважну боротьбу за вільну та суверенну націю”, – додав він.
Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
4 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Сторони обговорили важливість посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії.
- Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що уся команда посольства у Києві знаходиться у безпеці. Вона висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкових ракетних ударів росіян.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.