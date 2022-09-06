В Індії готові підтримати обмеження ціни на російську нафту: за однієї умови

російсько-українська війна

07 вересня

00:46 У «Газпромі» заявили, що відновлення Nord Stream 1 залежить від Siemens Energy

06 вересня

23:53 Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
23:34 Зона ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС потрібна «терміново» – глава МАГАТЕ
22:27 «Українці захищають свою країну» – Зеленська відповіла на заклик засновника Pink Floyd «припинити війну»
21:33 Єврокомісія підтримала скасування спрощеного візового режиму для росіян
21:07 Володимир Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі: що це означає для України
Партнерський матеріал
19:45 Послуги мікрокредитування: їх переваги, особливості, поради щодо оформлення кредиту
19:20 МАГАТЕ: обстріли поблизу Запорізької АЕС загрожують ядерній безпеці
19:02 «Партію Шарія» остаточно заборонено в Україні — Мін’юст
18:37 У Бердянську підірвано автомобіль так званого «коменданта» міста
18:23 «Припиніть класти асфальт у Бучі»: Порошенко закликав спрямувати гроші на ЗСУ і допомогу людям, а не на дороги
17:51 Німецьку премію M100 Media Award у галузі ЗМІ цього року присуджено народу України
17:51 В Україні можуть почати штрафувати за цькування та приниження на роботі
17:49 Канцлер Німеччини відмовив Україні у постачанні танків Leopard 2
17:04 У Києві через пожежі знову спостерігається погіршення якості повітря: найзабрудненіші райони
17:01 На Ізюмському напрямку загинув австралійський доброволець — ABC News
16:22 40 днів теракту в Оленівці: родичі вимагають розслідування трагедії від міжнародних експертів
15:59 Обстріл Кривого Рогу: пожежу на нафтобазі локалізовано, жертв немає
15:57 В Україні 236 дітей зникли безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ
15:15 Прем’єр-міністр Польщі вважає фінансову допомогу ЄС для України недостатньою
15:13 Як виглядає знищений понтонний міст окупантів через річку Інгулець: фото
15:05 Євросоюз має способи навчитися жити з меншою кількістю газу – Reuters
15:02 Міжнародні резерви України зросли на 13,6%
14:16 «Слуги» пропонують цензурувати телеканал «Рада» та не висвітлювати діяльність парламенту
14:10 В Україні зростає захворюваність на COVID-19: за тиждень виявлено понад 16 тисяч нових випадків
14:08 МАГАТЕ має сьогодні оприлюднити звіт про ситуацію на Запорізькій АЕС
14:07 Вступила у змову з окупантами: за державну зраду судитимуть суддю з Харківщини
13:38 В Україні арештували майно підприємств на понад 1 млрд грн, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ
13:28 У Генштабі ЗСУ прокоментували новину про те, що Росія закуповує озброєння у КНДР
13:26 Російськомовна пасажирка вдарила маленьку українку в літаку. Справу передали поліції
13:17 Ердоган звинуватив європейські санкції проти РФ в енергетичній кризі — The Guardian

В Індії готові підтримати обмеження ціни на російську нафту: за однієї умови

Індія розгляне підтримку запропонованого Сполученими Штатами Америки обмеження ціни на російську нафту в тому випадку, якщо будуть забезпечені постачання з таких країн, як Венесуела та Іран.

Середа, 7 вересня 2022, 01:02
Підтримати

Про це повідомляє Economic Times.

Враховуючи свою залежність від імпортної сирої нафти, Індія не може погодитися з ситуацією, коли ціни на відкритому ринку зростають через невизначені та обмежені постачання, тоді як обмеження накладаються на дешевші джерела, повідомили ET особи, обізнані з цим питанням.

“Ви можете говорити про обмеження після того, як постачання Венесуели та Ірану будуть доступні на ринку”, – зазначив урядовець.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо , який був в Індії наприкінці минулого місяця, зауважив, що адміністрація Байдена запросила Індію приєднатися до коаліції щодо обмеження цін на нафту з РФ для зниження доходів Москви.

Міністри фінансів G-7 погодилися ввести ліміт цін на нафту з РФ, при перевищенні якого буде заборонено страхування її морських перевезень. Деталі вирішили опрацювати пізніше. Водночас в РФ заявили, що припинять постачання в країни, які запровадять це.

США та Іран обговорюють ядерну угоду, яка відкриє продажі іранської нафти, пом’якшуючи глобальний тиск на постачання та надаючи Заходу важелі для обмеження російської сировини. Угода очікується вже цього місяця. Водночас США запровадили економічні санкції проти економіки та нафтового сектору Венесуели.

В Ірані вже заявили про прагнення заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.

На безпековому форумі в Колорадо заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що держава стежить за рішеннями, які впроваджують у Європейському Союзі, оскільки рішення про обмеження цін на російську нафту запропонували європейці.

За його словами, мета США полягає в тому, щоб обмеження допомогли знизити глобальні ціни на енергію та зменшили продажі російської нафти.

Варто зауважити, що РФ не експортуватиме нафту на світовий ринок, якщо ціна буде обмежена нижче собівартості видобутку.

Теги: Індія, обмеження ціни на нафту, ринок нафти, російська нафта

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook