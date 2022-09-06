В Індії готові підтримати обмеження ціни на російську нафту: за однієї умови

Індія розгляне підтримку запропонованого Сполученими Штатами Америки обмеження ціни на російську нафту в тому випадку, якщо будуть забезпечені постачання з таких країн, як Венесуела та Іран.

Про це повідомляє Economic Times.

Враховуючи свою залежність від імпортної сирої нафти, Індія не може погодитися з ситуацією, коли ціни на відкритому ринку зростають через невизначені та обмежені постачання, тоді як обмеження накладаються на дешевші джерела, повідомили ET особи, обізнані з цим питанням.

“Ви можете говорити про обмеження після того, як постачання Венесуели та Ірану будуть доступні на ринку”, – зазначив урядовець.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо , який був в Індії наприкінці минулого місяця, зауважив, що адміністрація Байдена запросила Індію приєднатися до коаліції щодо обмеження цін на нафту з РФ для зниження доходів Москви.

Міністри фінансів G-7 погодилися ввести ліміт цін на нафту з РФ, при перевищенні якого буде заборонено страхування її морських перевезень. Деталі вирішили опрацювати пізніше. Водночас в РФ заявили, що припинять постачання в країни, які запровадять це.

США та Іран обговорюють ядерну угоду, яка відкриє продажі іранської нафти, пом’якшуючи глобальний тиск на постачання та надаючи Заходу важелі для обмеження російської сировини. Угода очікується вже цього місяця. Водночас США запровадили економічні санкції проти економіки та нафтового сектору Венесуели.

В Ірані вже заявили про прагнення заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.

На безпековому форумі в Колорадо заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що держава стежить за рішеннями, які впроваджують у Європейському Союзі, оскільки рішення про обмеження цін на російську нафту запропонували європейці.

За його словами, мета США полягає в тому, щоб обмеження допомогли знизити глобальні ціни на енергію та зменшили продажі російської нафти.

Варто зауважити, що РФ не експортуватиме нафту на світовий ринок, якщо ціна буде обмежена нижче собівартості видобутку.