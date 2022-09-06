В Індії готові підтримати обмеження ціни на російську нафту: за однієї умови

Про це повідомляє Economic Times.
Враховуючи свою залежність від імпортної сирої нафти, Індія не може погодитися з ситуацією, коли ціни на відкритому ринку зростають через невизначені та обмежені постачання, тоді як обмеження накладаються на дешевші джерела, повідомили ET особи, обізнані з цим питанням.
“Ви можете говорити про обмеження після того, як постачання Венесуели та Ірану будуть доступні на ринку”, – зазначив урядовець.
Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо , який був в Індії наприкінці минулого місяця, зауважив, що адміністрація Байдена запросила Індію приєднатися до коаліції щодо обмеження цін на нафту з РФ для зниження доходів Москви.
Міністри фінансів G-7 погодилися ввести ліміт цін на нафту з РФ, при перевищенні якого буде заборонено страхування її морських перевезень. Деталі вирішили опрацювати пізніше. Водночас в РФ заявили, що припинять постачання в країни, які запровадять це.
США та Іран обговорюють ядерну угоду, яка відкриє продажі іранської нафти, пом’якшуючи глобальний тиск на постачання та надаючи Заходу важелі для обмеження російської сировини. Угода очікується вже цього місяця. Водночас США запровадили економічні санкції проти економіки та нафтового сектору Венесуели.
В Ірані вже заявили про прагнення заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.
На безпековому форумі в Колорадо заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що держава стежить за рішеннями, які впроваджують у Європейському Союзі, оскільки рішення про обмеження цін на російську нафту запропонували європейці.
За його словами, мета США полягає в тому, щоб обмеження допомогли знизити глобальні ціни на енергію та зменшили продажі російської нафти.
Варто зауважити, що РФ не експортуватиме нафту на світовий ринок, якщо ціна буде обмежена нижче собівартості видобутку.
- За шість місяців з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ продала енергоресурсів на суму, яка набагато більша, аніж витрати Кремля на війну.
- Іран змушений був знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.
- Раніше повідомлялося, що ОАЕ відновили постачання нафти в Європу вперше за два роки.
- Відповідно до внутрішнього звіту, підготовленого для уряду, РФ може зіштовхнутися з тривалішою та глибшою рецесією, оскільки вплив санкцій США та Європи поширюється, завдаючи шкоди секторам, на які країна роками покладалася для підтримки своєї економіки.
- Дослідження Standard Eurobarometer свідчить про підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.