В Індії завершили рятувальні операції після найбільшої за понад двадцять років залізничної аварії. Ймовірною причиною трагедії, внаслідок якої загинули щонайменше 275 людей, є збій сигналу.

Джерело: Reuters.

Спершу вважалося, що загинули 288 людей, але виявилося, що деякі тіла були підраховані двічі. За словами головного секретаря східного штату Одіша Прадіпа Джена, число навряд чи зросте.

“Нині рятувальна операція завершена”, — сказав секретар.

Внаслідок аварії майже 1 200 людей отримали поранення. Трагедія сталася, коли пасажирський потяг зіткнувся з нерухомим вантажним потягом, вискочив на рейки та врізався в інший пасажирський потяг, який їхав у зустрічному напрямку поблизу району Баласоре.

Станом на 4 червня з лікарні виписали понад 900 людей. Все ще на лікуванні перебувають 260, серед них один пацієнт в критичному стані.

До рятувальної операції було залучено понад 1 тисячу осіб. Родини загиблих отримають компенсацію в розмірі 12 тисяч доларів, тоді як серйозно поранені отримають трохи понад 2 400 доларів, а також близько 600 доларів за незначні ушкодження.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді, який очікує виборів наступного року, заявив, що “ті, кого визнають винними, будуть суворо покарані”.