Про це пише Independent.

Зазначається, що леви і леопарди національного парку зазвичай не ладнають.

“Вони змагаються один з одним за простір і їжу. Вони знаходяться в постійному конфлікті”, – пояснив науковий співробітник Університету Міннесоти стотра Чакрабарті.

Але приблизно рік тому молода левиця в парку “усиновила” леопарда. Двомісячне дитинча було хворе, і левиця протягом двох тижнів намагалася його виходити. Вона ставилася до нього як до своєї дитини.

Чакрабарті зазначив, що це був дуже рідкісний випадок усиновлення в дикій природі і єдиний документально підтверджений приклад.