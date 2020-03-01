Про це пише Independent.
Зазначається, що леви і леопарди національного парку зазвичай не ладнають.
“Вони змагаються один з одним за простір і їжу. Вони знаходяться в постійному конфлікті”, – пояснив науковий співробітник Університету Міннесоти стотра Чакрабарті.
Але приблизно рік тому молода левиця в парку “усиновила” леопарда. Двомісячне дитинча було хворе, і левиця протягом двох тижнів намагалася його виходити. Вона ставилася до нього як до своєї дитини.
Чакрабарті зазначив, що це був дуже рідкісний випадок усиновлення в дикій природі і єдиний документально підтверджений приклад.
- Левиця, що мешкає в розташованому в Танзанії заповіднику Ndutu Safari Lodge, взяла під опіку дитинча леопарда.