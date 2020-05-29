Зграя мавп в Індії напала на лаборанта і викрала зразки крові з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Атака сталася на цьому тижні, коли лаборант зайшов в кампус державного медичного коледжу в Мееруті.

“Мавпи взяли і втекли зі зразками крові чотирьох пацієнтів з COVID-19, які проходять лікування… ми повинні були знову взяти їх зразки крові”, – сказав доктор С.К. Гарг.

Влада заявила, що невідомо, чи пролили мавпи проби крові, але люди, що живуть поблизу кампусу, побоювалися подальшого поширення вірусу в житлові райони.

За словами Гарга, також невідомо, чи можуть мавпи заразитися корона вірусом, якщо вони вступлять в контакт із зараженою кров’ю.

В Індії на даний момент зареєстровано 165 799 випадків коронавірусу і 4706 випадків смерті.