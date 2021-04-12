Індія повідомила про рекордну кількість захворювань COVID-19 за добу. У той цей же час мільйони паломників зібралися для ритуального обмивання в річці Ганг в честь свята "Кумбха мела".

Про це повідомляє агентство Reuters.

За останню добу в країні виявлено 168,9 тис. нових заражень, 904 особи померли. Всього з початку пандемії в Індії на коронавірус захворіли 13,53 млн осіб, померло 170 179.

До цього моменту друге місце у світі за кількістю заражень займала Бразилія (13,45 млн випадків). Перше місце поки стабільно утримують США з 31,2 млн випадками.

Експерти кажуть, що повне відкриття економіки Індії для масових релігійних фестивалів і політичних мітингів в штатах, де проводяться вибори, посилило другу хвилю COVID-19.

Зокрема, в північному місті Харідвар майже мільйон паломників зібралися на берегах Ганги, річки, яку індуїсти вважають священною, щоб приєднатися до багатомісячного фестивалю “Кумбха-мела”.

“Кумбха мела” або свято глечика – найбільше індуїстське свято, пов’язане з обрядом масового паломництва до святинь і обмивання в річці. Індуїсти вірять, що обмивання очистить їх від гріхів і позбавить від колообігу життя і смерті.

“Натовп тут зростає… поліція постійно закликає людей зберігати соціальну дистанцію”, – сказав Reuters офіційний представник поліції Санджай Гунджял.

Влада намагається стримувати натовпи паломників і ввела обов’язкові тести на коронавірус для тих, хто в’їжджає в Харідвар.

Цього місяця також відбудуться вибори в чотирьох великих штатах. Крім того, прем’єр-міністр Нарендра Моді збирається відправитися в східний штат Західна Бенгалія для участі в мітингах, на які зберуться тисячі людей.