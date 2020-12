Про це повідомляє Business Insider.

Погроми відбулися на заводі, що належить Wistron Corporation, виробничій компанії з Тайваню, яку Apple використовує в Індії. На відеозаписі видно, як юрби людей б’ють вікна, спалюють перевернуті машини і розпилюють вогнегасники.

Як повідомляє The Times of India, суперечка в Нарасапурі, передмісті Бангалора, почалася з того, що нічні робітники залишили фабрику рано вранці в суботу. Деякі з них отримували лише крихітні частки обіцяної оплати.

Один співробітник фабрики розповів, що йому, як випускнику інженерного факультету, обіцяли зарплату в 21 тис. рупій ($ 285) на місяць, але замість цього він в перший місяць отримав лише 16 тис. рупій ($ 217), а потім його зарплату скоротили до 12 тис. рупій ($ 163). Саме цю суму він отримував останні три місяці.

У інших працівників фабрики без інженерної освіти зарплата була близько 8 тис. рупій ($ 108). Також були співробітники, які за фактом отримували ще менше.

“Співробітники зажадали виплати за декілька місяців роботи і зустрілися з чиновниками відділу кадрів в суботу. Після цього кілька співробітників напали на офіс і пошкодили офісні приміщення та меблі”, – повідомив районний чиновник Картік Редді.

За даними індійського телебачення, в заворушеннях брало участь близько 2000 співробітників.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.

Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020