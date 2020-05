Про це повідомляє агентство Reuters.

Витік газу на хімічному заводі на півдні Індії призвів до загибелі принаймні 11 осіб, 1000 людей постраждали, 300-400 з них знадобилося ушпиталення.

Ще близько 1,5 тис. осіб евакуйовано з прилеглих районів.

Оскільки витік стався вночі, багато місцевих жителів уві сні знепритомніли. Постраждали також співробітники аварійних служб, які проводили евакуацію. За інформацією журналістів, через витік деякі жителі падали непритомні просто на вулицях міста.

В районі загинуло багато тварин.

Gas leaked from Visakhapatnam’s LG Polymers plant. Residents complained that the gas leakage caused a burning sensation in the eyes, rashes on bodies, and breathing difficulty.#VizagGasLeak

Read more: https://t.co/c7zRPupy8G pic.twitter.com/RwmaGUnfct — The Indian Express (@IndianExpress) May 7, 2020

В адміністрації лікарні сказали Indian Express, що кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки частина ушпиталених перебуває у важкому стані. 20 осіб підключено до апаратів штучної вентиляції легенів.

My heart full condolence for #VizagGasLeak

Oh Allah plz save us pic.twitter.com/w8mGJ5uxb1 — imran qureshi (@imrealimran_) May 7, 2020

Міністерство внутрішніх справ країни уточнило, що на заводі стався витік стиролу, який за своєю природою є токсичним і може викликати роздратування шкіри, очей і проблеми з диханням.

🙏 It’s not tolerable , everybody who is responsible for this must be punished, human lives can’t be succumbed to danger like this.#VizagGasLeak pic.twitter.com/GrXUrZAcHT — 🙏 Deepa Nishant Chandravanshi 🙏 (@MrsChandravansh) May 7, 2020

The news about the #VizagGasLeak is so heartbreaking. Prayers and strength for all those affected.

😔 pic.twitter.com/L2SsgRd7X6 — ₳₴₳Đ₳₭ɄⱤ Ɽ₳Ⱨ₥₳₦ 5Ꮶ (@asadakur_5k) May 7, 2020

У поліції повідомили, що один з двох резервуарів, в яких містився стирол, виявився пошкоджений. Резервуари були залишені без нагляду у зв’язку з оголошеним в березні через пандемію коронавірусу карантином.

Завод, який став джерелом смертоносного витоку, належить компанії LG Polymers, доньці південнокорейської корпорації LG. Причини інциденту невідомі, з’являються повідомлення про халатність співробітників або некоректну консервацію цистерн на час карантину. Поліція почала розслідування.