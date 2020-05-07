Про це повідомляє агентство Reuters.

Витік газу на хімічному заводі на півдні Індії призвів  до загибелі принаймні 11 осіб, 1000 людей постраждали, 300-400 з них знадобилося ушпиталення.

Ще близько 1,5 тис. осіб евакуйовано з прилеглих районів.

Оскільки витік стався вночі, багато місцевих жителів уві сні знепритомніли. Постраждали також співробітники аварійних служб, які проводили евакуацію. За інформацією журналістів, через витік деякі жителі падали непритомні  просто  на вулицях міста.

В районі загинуло багато тварин.

В адміністрації лікарні сказали Indian Express, що кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки частина ушпиталених перебуває у важкому стані. 20 осіб підключено  до апаратів штучної вентиляції легенів.

Міністерство внутрішніх справ країни уточнило, що на заводі стався витік стиролу, який за своєю природою є токсичним і може викликати роздратування шкіри, очей і проблеми з диханням.

У поліції повідомили, що один з двох резервуарів, в яких містився стирол, виявився пошкоджений. Резервуари були залишені без нагляду у зв’язку з оголошеним в березні через пандемію коронавірусу карантином.

Завод, який став джерелом смертоносного витоку, належить компанії LG Polymers, доньці південнокорейської корпорації LG. Причини інциденту невідомі, з’являються повідомлення про халатність співробітників або некоректну консервацію цистерн на час карантину. Поліція почала розслідування.