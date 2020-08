Про це повідомляє індійська англомовна газета The Times of India.

Близько 17:10 годин за київським часом літак авіакомпанії Air India Express сполученням Дубай, ОАЕ — Кожикоде, Індія під час приземлення викотився за межі посадкової смуги, впав у долину та розколовся навпіл.

Згідно із заявою авіакомпанії, на борту знаходилися 174 пасажири, серед них — 10 немовлят, 5 членів екіпажу (з них двоє — пілоти Air India Express).

На місці події було розгорнуто масштабну рятувальну операцію, працюють органи охорони здоров’я, постраждалим внаслідок трагедії надається можлива медична допомога.

Наразі відомо, що є загиблі. Агентство Reuters із посиланням на керівника поліції регіону повідомляє про щонайменше двох загиблих та 35 поранених.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb

— Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020