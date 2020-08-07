Про це повідомляє індійська англомовна газета The Times of India.
Близько 17:10 годин за київським часом літак авіакомпанії Air India Express сполученням Дубай, ОАЕ — Кожикоде, Індія під час приземлення викотився за межі посадкової смуги, впав у долину та розколовся навпіл.
Згідно із заявою авіакомпанії, на борту знаходилися 174 пасажири, серед них — 10 немовлят, 5 членів екіпажу (з них двоє — пілоти Air India Express).
На місці події було розгорнуто масштабну рятувальну операцію, працюють органи охорони здоров’я, постраждалим внаслідок трагедії надається можлива медична допомога.
Наразі відомо, що є загиблі. Агентство Reuters із посиланням на керівника поліції регіону повідомляє про щонайменше двох загиблих та 35 поранених.
Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb
— Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- У столиці Лівану Бейруті, де сталися руйнівні вибухи, у ніч на п’ятницю, 7 серпня, почалися антиурядові протести.