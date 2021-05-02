Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.
Прем’єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з міністром охорони здоров’я в неділю вранці, щоб обговорити кризу.
У лікарнях спостерігається хронічна нестача ліжок і медичного кисню. У той же час морги і крематорії залишаються перевантаженими.
В умовах кризи в неділю почався підрахунок голосів на виборах, які пройшли в п’яти штатах в березні і квітні.
В суботу 12 осіб померли в лікарні Батра в Делі через те, що там закінчився кисень – вдруге за тиждень.
Газета Times of India повідомила про 16 смертельні випадки в південному штаті Андхра-Прадеш через брак кисню в двох лікарнях і шести в передмісті Делі Гургаон.
Високий суд Делі оголосив, що почне карати чиновників, якщо в лікарні не надійдуть всі необхідні ліки і засоби.
Експерти попереджають, що офіційне число загиблих в Індії сильно занижена – дуже багато людей помирає вдома, особливо в сільській місцевості.
Як в Індії справи з вакцинацією?
Всі дорослі в Індії тепер мають право на вакцинацію від коронавируса. Але запланований запуск загальнонаціональної кампанії в суботу зірвався, оскільки кілька штатів заявили, що у них недостатньо доз для вакцинації осіб у віці 18-44 років.
Незважаючи на те, що країна є найбільшим виробником вакцин в світі, вона страждає від внутрішнього дефіциту і тимчасово призупинила весь експорт AstraZeneca для задоволення свого внутрішнього попиту.
У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що 84 599 осіб в цій віковій групі отримали першу дозу вакцини від коронавируса.
В Індії використовуються дві вакцини – щеплення від Oxford-AstraZeneca, яка проводиться під брендом CoviShield і інша, вироблена індійською фірмою Bharat Biotech (Covaxin). Російська вакцина “Супутник V” також була схвалена для використання, і перші 150 000 доз прибутку в суботу.
Кисневі балони зі Штатів. Фото: Dr Harsh Vardhan