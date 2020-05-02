Влада Індії зобов'язала всіх співробітників державного і приватного секторів використовувати підтримуваний урядом додаток для відстеження місцезнаходження.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, співробітників зобов’язали підтримувати соціальне дистанціювання в офісах.

Уряд прем’єр-міністра країни Нарендри Моді оголосив, що Індія з понеділка продовжить загальнонаціональні обмеження, введені через епідемію коронавірусу, ще на два тижні, але дозволить “значно послабити” їх у районах з більш низькими ризиками.

У рамках зусиль із боротьби з коронавірусом Індія минулого місяця запустила додаток Aarogya Setu (Health Bridge) – систему, створену на базі Bluetooth і GPS. Додаток попереджає користувачів, які можуть вступити в контакт із людьми, у яких виявили COVID-19.

“Використання Aarogya Setu має стати обов’язковим для всіх співробітників, як приватних, так і державних. Це буде обов’язок керівників компаній і організацій забезпечити 100% охоплення цим додатком серед співробітників”, – йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Індії.

Влада країни розраховує, що додаток буде встановлено як мінімум на 200 мільйонах телефонів (тоді, на їхню думку, він буде ефективним при населенні в 1,3 мільярда осіб).

Обов’язкове використання додатка викликало стурбованість у захисників конфіденційності. Вони наголошують, що в Індії відсутні закони про конфіденційність, які могли б регулювати використання програми.

Згідно з останніми даними, в Індії коронавірусом заразилися 39 тисяч 699 осіб, 1323 з них померли.