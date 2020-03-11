Про це пише Business Insider.
Щорічний індуїстський фестиваль Холі, який знаменує настання весни, розпочався 9 березня і закінчився вчора.
Цього року щонайменше дві громади в Індії вирішили спалити опудала коронавірусу в рамках ритуалу “Холіка Дахау”, який проводиться в перший день Холі та сигналізує про перемогу добра над злом.
Зазначається, що під час цього ритуалу розводиться вогнище для спалювання величезного опудала або прикрашеного дерева, що символізує спалення Холіки — демониці, яка була противницею Вішну.
- #Букви розповідали, що знаменує і означає індійський фестиваль Холі.