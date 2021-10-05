Про це повідомляє BBC.

Цей літак списали й відправили на брухт, але під час транспортування він застряг під мостом.

Те, що літак більше не може здійснювати авіаперевезення, доводить відсутність крил.

У Air India кажуть, що вони не мають нічого спільного з цим судном.

“Це знятий з реєстрації, списаний та проданий літак Air India. Минулого вечора його перевозили нові власники. Компанія Air India не має до цього літака жодного відношення”, – прокоментували іони відео.

В аеропорту Делі повідомили, що літак не з їхнього авіапарку. Проте, вони допустили, що водій, який транспортував його, допустив помилку і тепер літак об’їжджають автомобілі.

  • Поблизу острова Сент-Елен (Канаді) розбився літак, до якого був прикріплений плакат із надписом “Ти вийдеш за мене?”. Загинула одна людина, ще одна потрапила до лікарні.