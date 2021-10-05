Про це повідомляє BBC.
Цей літак списали й відправили на брухт, але під час транспортування він застряг під мостом.
Те, що літак більше не може здійснювати авіаперевезення, доводить відсутність крил.
У Air India кажуть, що вони не мають нічого спільного з цим судном.
“Це знятий з реєстрації, списаний та проданий літак Air India. Минулого вечора його перевозили нові власники. Компанія Air India не має до цього літака жодного відношення”, – прокоментували іони відео.
#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?
The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3
— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021
В аеропорту Делі повідомили, що літак не з їхнього авіапарку. Проте, вони допустили, що водій, який транспортував його, допустив помилку і тепер літак об’їжджають автомобілі.
- Поблизу острова Сент-Елен (Канаді) розбився літак, до якого був прикріплений плакат із надписом “Ти вийдеш за мене?”. Загинула одна людина, ще одна потрапила до лікарні.