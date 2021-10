Про це повідомляє BBC.

Цей літак списали й відправили на брухт, але під час транспортування він застряг під мостом.

Те, що літак більше не може здійснювати авіаперевезення, доводить відсутність крил.

У Air India кажуть, що вони не мають нічого спільного з цим судном.

“Це знятий з реєстрації, списаний та проданий літак Air India. Минулого вечора його перевозили нові власники. Компанія Air India не має до цього літака жодного відношення”, – прокоментували іони відео.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021