У Мережі опублікували відео, як пасажирський літак компанії Air India застряг під пішохідним переходом у Делі.

Про це повідомляє BBC.

Цей літак списали й відправили на брухт, але під час транспортування він застряг під мостом.

Те, що літак більше не може здійснювати авіаперевезення, доводить відсутність крил.

У Air India кажуть, що вони не мають нічого спільного з цим судном.

“Це знятий з реєстрації, списаний та проданий літак Air India. Минулого вечора його перевозили нові власники. Компанія Air India не має до цього літака жодного відношення”, – прокоментували іони відео.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3 — Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021

В аеропорту Делі повідомили, що літак не з їхнього авіапарку. Проте, вони допустили, що водій, який транспортував його, допустив помилку і тепер літак об’їжджають автомобілі.