В Індії розкрили ретельно продуману широкомасштабну аферу, в рамках якої тисячі людей під виглядом вакцин проти COVID-19 отримали ін'єкції солоної води.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами глави поліційного управління Мумбаї виша Тхакура, щонайменше 12 фальшивих кампаній з вакцинації були проведені в період з кінця травня по початок червня в фінансовому центрі Мумбаї, розташованому в західному штаті Махараштра.

За його словами, близько 2500 осіб отримали підроблені щеплення. Організатори робили уколи платно, заробивши в цілому до 28 тисяч доларів.

“Ми заарештували лікарів. Вони використовували лабораторію, яка виробляла підроблені сертифікати, флакони, шприци”, – додав Тхакура.

Зокрема, наразі 14 осіб заарештовано за підозрою в шахрайстві, замаху на вбивство, злочинній змові та за іншими звинуваченнями. За словами Тхакури, можуть відбутися й інші арешти, оскільки поліція продовжить розслідування.

Раніше повідомляли, що Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення для використання. Це відбулося на тлі чергової потужної хвилі COVID-19 у країні.