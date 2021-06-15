Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Чана, глава релігійної секти, яка практикувала багатоженство, страждав на діабет і гіпертонію. Його стан погіршився вдома, в селі Бактаунг Тлангнуам. У неділю ввечері Чану доставили в лікарню, де констатували його смерть.

Важко сказати, чи дійсно він був головою найбільшої сім’ї в світі, оскільки є й інші претенденти на цей титул.

Також складно оцінити точний розмір сім’ї Чана. Зокрема, в одному звіті стверджується, що у нього було 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки і один правнук, що в сумі становить 181 людина. За іншою інформацією у нього було 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

Хоча в різних місцевих новинах він згадується як володар “світового рекорду”, неясно, про який саме рекорд йдеться.

Незалежно від цього, Чана і його сім’я – свого роду місцева сенсація, яка приваблює туристів в своє село на північному сході Індії. А його незвичайне життя за ці роки частенько потрапляло в заголовки.

Величезна сім’я живе разом в чотириповерховому будинку під назвою “Chuuar Than Run”, або Будинок нового покоління, на 100 кімнат. Особняк є головною туристичною визначною пам’яткою штату, і люди з усього світу заповнюють село, щоб познайомитися зі способом життя сім’ї.

Чана народився в 1945 році. Він познайомився зі своєю першою дружиною, яка на три роки старша за нього, коли йому було 17 років.