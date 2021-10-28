В Індії понад 100 мільйонів осіб не хочуть робити друге щеплення проти COVID-19. На думку лікарів, це загрожує третьою хвилею епідемії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

В Індії протягом останніх місяців кількість хворих на COVID-19 тримається на низькому рівні. Однак, у медиків зростають побоювання щодо поширення епідемії знову.

Побоювання спричинено тим, що згідно з офіційними даними, понад 100 мільйонів індійців не прийшли на друге щеплення проти коронавірусу – через таке ігнорування вони ризикують заразитися вірусом і стати джерелом інфекції для решти.

“Ми спостерігали цю самозаспокоєність у хворих на туберкульоз. Вони починають приймати ліки та через кілька тижнів почуваються краще, тому припиняють, хоча повинні приймати їх протягом шести місяців”, – каже Бхавна Деван, працівниця охорони здоров’я у Найніталі. “Такий же психологічний механізм і у разі з вакциною. Я впевнена, що вони вважають, що однієї дози достатньо, бо ніхто не хворіє”.

Мансух Мандавія, міністр охорони здоров’я Індії стверджує, що з наступного місяця медичні працівники ходитимуть будинками, щоб знайти цих “прогульників”.

Таке ставлення не лише ставить під загрозу здоровʼя громадян країни, а й підриває план індійського уряду вакцинувати все доросле населення до 31 грудня. Зазначається, що за час пандемії в Індії зафіксовано понад 34 мільйони випадків зараження коронавірусом і близько 456 тис. смертей через захворювання.