В Індії через недіагностовану хворобу ушпиталили 315 осіб, одна людина померла.

Про це повідомляє газета The Hindu.

Ще в суботу ввечері кількість стаціонарних пацієнтів становила 55 осіб, але до ночі неділі збільшилася до 315. За непідтвердженими даними, ще 50 проходять лікування в різних приватних лікарнях.

За словами лікарів, у пацієнтів з’явилося запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії. Більшість зареєстрованих випадків були з Коббарі Тхота, Котхапета, Торпу Відхі і Арундхатіпета.

Міністр охорони здоров’я Алла Калі Крішна Шрініваса заявила, що зараз проводиться добове обстеження, і ситуація знаходиться під контролем. Також вона додала, що близько 170 осіб вже виписано.

При цьому тести на COVID-19 всіх ушпиталених індійців показали негативний результат.

Місцева влада вважає, масове зараження могло статися в результаті забруднення повітря або через вживання неякісних продуктів харчування.