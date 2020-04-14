В Індії через епідемію коронавіруса продовжили карантин до 3 травня.

Про це повідомляє британська медіакомпанія The Guardian.

Повідомляється, що під час телевізійного звернення у вівторок вранці прем’єр-міністр Нарендра Моді оголосив, що загальнонаціональний карантин в Індії повинен бути продовжений до 3 травня.

Нагадаємо, карантин у Індії ввели 24 березня.

Відзначається, що мільйони людей, які перебувають за межею бідності залишилися без їжі на час дії обмежень.