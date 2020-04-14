Про це повідомляє британська медіакомпанія The Guardian.
Повідомляється, що під час телевізійного звернення у вівторок вранці прем’єр-міністр Нарендра Моді оголосив, що загальнонаціональний карантин в Індії повинен бути продовжений до 3 травня.
Нагадаємо, карантин у Індії ввели 24 березня.
Відзначається, що мільйони людей, які перебувають за межею бідності залишилися без їжі на час дії обмежень.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
- В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.
- З Фонду боротьби з коронавірусом витратять 64,7 мільярда гривень на заходи із боротьби зі спалахом в Україні.