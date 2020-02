Про це пише видання The Gulf News.

Так, міністр спорту Індії Кірен Ріджідзу заявив, що для Говди проведуть спеціальну перевірку, аби упевнитися, чи дійсно він побив рекорд ямайського спринтера Усейна Болта.

“Я викличу Срініваса Говду з Карнатаки для проведення випробувань за участю провідних тренерів SAI. В масах не вистачає знань про стандарти Олімпійських ігор, особливо в легкій атлетиці, де людська сила і витривалість перевершує можливості”, – написав у суботу Кірен Ріджіджу.

На цьому тижні в південному індійському штаті Карнатака проходили традиційні сільські змагання камбала – забіги з буйволами. Під час одного із забігів з парою буйволів нібито був встановлений рекорд, який б’є раніше встановлений світовий рекорд ямайського спринтера Усейна Болта. Його рекорд на 100 м, встановлений у 2009 році, склав 9,58 секунди, але, як повідомляється, Говда подолав 142,5 м по 13,62 секунди, при цьому 100 м він пробіг за 9,55 секунди.

