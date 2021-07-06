В Індії понад мільйон людей почали висаджувати 250 мільйонів саджанців у рамках щорічної кампанії з масової висадки дерев для скорочення викидів вуглецю і пом'якшення наслідків глобальної зміни клімату.

Про це інформує агентство Associated Press.

Масова кампанія з висадки дерев розпочалася в неділю, 4 липня, у найбільш густонаселеному штаті Індії – Уттар-Прадеш.

Законодавці, урядовці та волонтери громадських організацій заполонили береги річок, ферми, ліси, школи та урядові будівлі, висаджуючи саджанці у визначених місцях.

Загалом цією кампанією буде охоплено 68 000 сіл та 83 000 лісових масивів.

Раніше Індія зобов’язалася зберегти третину своєї загальної площі для лісів і зелених насаджень. Однак зростаюче населення і все більший попит на промислові проєкти збільшують навантаження на землю.

“Ми прагнемо збільшити лісовий покрив штату Уттар-Прадеш до понад 15% від загальної площі земель в наступні п’ять років”, – зазначив Манодж Сінгх, високопоставлений чиновник державного лісового господарства.

За його словами, з моменту запуску кампанії з висадки дерев чотири роки тому лісовий покрив штату Уттар-Прадеш, де проживає 230 мільйонів осіб, виріс більш ніж на 3% (у порівнянні з середнім показником по країні в 2,89%).

При цьому проблемою є довгострокове виживання дерев, посаджених під час таких масових кампаній. За словами Сінгха, зазвичай виживає лише 60% саджанців, а інші гинуть від хвороб або нестачі води. За зростанням дерев спостерігають за допомогою QR-кодів.

Уряд Індії закликав усі 28 штатів прискорити висадку дерев для збільшення лісового покриву, що є частиною зобов’язань, взятих на саміті зі зміни клімату в 2015 році в Парижі. Уряд виділив понад 6,2 млрд доларів на висадку дерев по всій країні (відповідно до обіцянки збільшити лісовий покрив Індії до 95 мільйонів гектарів до 2030 року).