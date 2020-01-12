Самолет авиакомпании Air Asia, который направлялся из Калькутты в Мумбаи, вернулся в аэропорт из-за того, как пассажирка угрожала взорвать лайнер.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Відзначається, що пасажирка літака, передала одному з членів екіпажу записку і попросила передати її пілотові, коли літак вже 40 хвилин перебував у повітрі. У записці йшлося про те, що до її тіла прикріплені бомби, і вона може їх підірвати в будь-який момент.

Після цього пілот прийняв рішення повернутися в Калькутту через загрозу вибуху і повідомив про це диспетчера.

У Калькутті літак доставили в ізолятор і провели ретельний обшук. Бомбу в результаті не знайшли.

Поліція з’ясовує мотиви пасажирки, яка заявила про загрозу вибуху.