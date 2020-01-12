Про це повідомляє Hindustan Times.
Відзначається, що пасажирка літака, передала одному з членів екіпажу записку і попросила передати її пілотові, коли літак вже 40 хвилин перебував у повітрі. У записці йшлося про те, що до її тіла прикріплені бомби, і вона може їх підірвати в будь-який момент.
Після цього пілот прийняв рішення повернутися в Калькутту через загрозу вибуху і повідомив про це диспетчера.
У Калькутті літак доставили в ізолятор і провели ретельний обшук. Бомбу в результаті не знайшли.
Поліція з’ясовує мотиви пасажирки, яка заявила про загрозу вибуху.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.