В індійському штаті Керала в 11 людей виявили смертельно небезпечний вірус Nipah, через нього вже помер 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє індійське видання The Hindu.

Зазначають, що ймовірність смерті внаслідок інфікування Nipah – від 40% до 75%. Наразі специфічного лікування проти цього вірусного захворювання немає.

Жертвою вірусу вже став 12-річний хлопчик. Серед решти хворих – батьки дитини, його родичі та медперсонал. Їхній стан стабільний.

За словами очільниці МОЗ штату Віни Джордж, хлопчик, який помер, побував як мінімум у чотирьох лікувальних закладах, тому більшість контактів (129) — це медичні працівники. Загалом відомо про 251 контактну особу.

За словами професора медичного факультету Всеіндійського інституту медичних наук Ашутоша Біваса, переносять вірус Nipah фруктові кажани.

“До цього у нас було два спалахи вірусу Nipah: один у Кералі, інший – у Західній Бенгалії. Під час останнього спалаху померли близько 90% хворих”, – сказав професор в інтерв’ю для індійського видання NDTV.

Вірус може викликати симптоми респіраторного захворювання, лихоманку, болі у м’язах, головний біль, запаморочення та нудоту.

“Ми повинні розуміти, що це дуже серйозне захворювання, пов’язане з високою заразністю та смертністю”, – підбив підсумки професор. Він додав, що проблема має глобальний характер, і в ряді інших країн, розташованих поблизу Індії, теж неодноразово траплялися спалахи цього вірусу.