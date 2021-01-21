В Індії сталася пожежа на заводі найбільшого у світі виробника COVID-вакцини

Про це повідомляє Reuters.
Пожежа виникла в одному з багатоповерхових будинків величезного комплексу штаб-квартири SII в місті Пуна, штат Махараштра. В результаті інциденту загинуло п’ятеро осіб. Ще чотирьох вдалося евакуювати.
Зазначається, що пожежа була викликана несправністю електромережі під час будівельних робіт.
В Інституті вже заявили, що пожежа ніяк не вплине на обсяги виробництва вакцини проти коронавірусу.
Нагадаємо, що SII ліцензувала вакцину Оксфордського університету та AstraZeneca. З квітня компанія також планувала випускати до 50 мільйонів доз на місяць вакцини-кандидата компанії Novavax Inc.
“Я хотів би запевнити всі уряди та громадськість, що втрат в обсягах виробництва вакцини не буде, оскільки на випадок таких непередбачуваних обставин я залишив у резерві кілька виробничих будівель”, – сказав генеральний директор SII Адар Пунавалла.
За словами Пунавалли, в результаті пожежі пошкоджено обладнання на мільйони доларів, а компанія втратила $137 млн доходу.
Наразі SII виробляє близько 50 мільйонів доз вакцини AstraZeneca в місяць, а найближчим часом планує збільшити цю кількість до 100 мільйонів доз.
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- Україна замовила вакцину від китайського виробника Sinovac, ефективність якої остаточно не доведено і дані коливаються від 50 до 97%, заплативши авансом третину суми, закладеної у бюджет на вакцинацію.