В Індії сталася пожежа на заводі найбільшого у світі виробника COVID-вакцини

У четвер, 21 січня, в західній частині Індії сталася пожежа на території заводу Serum Institute of India - найбільшого у світі виробника вакцин проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа виникла в одному з багатоповерхових будинків величезного комплексу штаб-квартири SII в місті Пуна, штат Махараштра. В результаті інциденту загинуло п’ятеро осіб. Ще чотирьох вдалося евакуювати.

Зазначається, що пожежа була викликана несправністю електромережі під час будівельних робіт.

В Інституті вже заявили, що пожежа ніяк не вплине на обсяги виробництва вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, що SII ліцензувала вакцину Оксфордського університету та AstraZeneca. З квітня компанія також планувала випускати до 50 мільйонів доз на місяць вакцини-кандидата компанії Novavax Inc.

“Я хотів би запевнити всі уряди та громадськість, що втрат в обсягах виробництва вакцини не буде, оскільки на випадок таких непередбачуваних обставин я залишив у резерві кілька виробничих будівель”, – сказав генеральний директор SII Адар Пунавалла.

За словами Пунавалли, в результаті пожежі пошкоджено обладнання на мільйони доларів, а компанія втратила $137 млн ​​доходу.

Наразі SII виробляє близько 50 мільйонів доз вакцини AstraZeneca в місяць, а найближчим часом планує збільшити цю кількість до 100 мільйонів доз.

Регулюючий орган Бразилії Anvisa в неділю, 17 січня, схвалив екстрене використання вакцин проти COVID-19 від китайської Sinovac Biotech Ltd і британської AstraZeneca. В країні починається імунізація.