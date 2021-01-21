Covid-19 Україна

оновлено 22.01.2021 о 13:02

Всього:

1182969 (+5348)

Хворіють:

232338 (+5348)

Вилікувались:

928969 (+14239)

Померло:

21662 (+163)

14:40 Після виступу на інавгурації Байдена книги Аманди Горман стали найбільш продаваними на Amazon
14:32 Artifact Studios створила кросівки з екраном та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3080
14:05 Google пригрозив відключити пошук в Австралії: відома причина
14:04 1+1 забанив україномовний Youtube-канал «Geek Journal»: у Мережі запустили флешмоб
Партнерський матеріал
13:35 Оголошено конкурс «Благодійна Україна – 2020»
12:41 У мережі сміються над республіканцем Тедом Крузом, який осоромився заявою про Паризьку угоду
10:59 Степанов заявив, що жорсткий карантин дозволив «збити хвилю поширення COVID-19»
10:45 Ілон Маск пообіцяв $100 млн за кращу технологію уловлювання вуглецю
10:15 «Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт у Багдаді: жертвами стали десятки людей
09:53 Адміністрація Байдена призупиняє програму буріння в зв'язку зі зміною клімату
09:28 Прем’єру нового фільму про Джеймса Бонда перенесли втретє через пандемію
07:31 Сьогодні в Україну прийде потепління
02:58 Linux вже працює на Apple з процесором M1
02:35 Чергове передбачення «Сімпсонів»? У Мережі обговорюють шокову схожість вбрання Гарріс та Лізи-президентки
01:43 Байден розгортає повномасштабну боротьбу з COVID-19
00:55 Пелосі заявила про готовність розпочати процес імпічменту Трампа

21 січня

23:37 Байден оголосив про запровадження карантину для тих, хто в’їжджає до США
22:59 HBO запустив розробку другого приквела «Гри престолів»
22:49 Перше засідання голів делегацій ТКГ в 2021-му відбулося за участі Козака: підсумки
22:02 Справу «Роттердам+» повторно закрито
21:42 Байден вимагатиме продовження на 5 років ядерного договору з РФ — ЗМІ
21:03 У Молдові скасували офіційний статус російської мови
20:59 В Індії сталася пожежа на заводі найбільшого у світі виробника COVID-вакцини
20:44 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 21 січня

В Індії сталася пожежа на заводі найбільшого у світі виробника COVID-вакцини

У четвер, 21 січня, в західній частині Індії сталася пожежа на території заводу Serum Institute of India - найбільшого у світі виробника вакцин проти коронавірусу AstraZeneca.

Четвер, 21 січня 2021, 20:59

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа виникла в одному з багатоповерхових будинків величезного комплексу штаб-квартири SII в місті Пуна, штат Махараштра. В результаті інциденту загинуло п’ятеро осіб. Ще чотирьох вдалося евакуювати. 

Зазначається, що пожежа була викликана несправністю електромережі під час будівельних робіт.

В Інституті вже заявили, що пожежа ніяк не вплине на обсяги виробництва вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, що SII ліцензувала вакцину Оксфордського університету та AstraZeneca. З квітня компанія також планувала випускати до 50 мільйонів доз на місяць вакцини-кандидата компанії Novavax Inc.

“Я хотів би запевнити всі уряди та громадськість, що втрат в обсягах  виробництва вакцини не буде, оскільки на випадок таких непередбачуваних обставин я залишив у  резерві кілька виробничих будівель”, – сказав генеральний директор SII Адар Пунавалла.

За словами Пунавалли, в результаті пожежі пошкоджено обладнання на мільйони доларів, а компанія втратила $137 млн ​​доходу.

Наразі SII виробляє близько 50 мільйонів доз вакцини AstraZeneca в місяць, а найближчим часом планує збільшити цю кількість до 100 мільйонів доз.

  • Регулюючий орган Бразилії Anvisa в неділю, 17 січня, схвалив екстрене використання вакцин проти COVID-19 від китайської Sinovac Biotech Ltd і британської AstraZeneca. В країні починається імунізація.
  • Україна замовила вакцину від китайського виробника Sinovac, ефективність якої остаточно не доведено і дані коливаються від 50 до 97%, заплативши авансом третину суми, закладеної у бюджет на вакцинацію.
Теги: AstraZeneca, вакцина, пожежа

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook