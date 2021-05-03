Про це повідомляє агентство Associated Press.
У неділю в Індії було зареєстровано невелике зниження числа нових випадків зараження COVID-19 – 392 488 в порівнянні з рекордом в 401 993 за попередню добу. Повідомляється також про 3689 нових смертельних випадків, в результаті чого загальна кількість смертей склало 215 542 особи. Експерти вважають, що обидві цифри занижені.
У суботу в одній з лікарень Нью-Делі померли 12 пацієнтів, які більш ніж на годину залишилися без кисню, оскільки його запаси в медустанові вичерпалися. Ще 6 осіб померли з тієї ж причини на околиці столиці. Також 16 пацієнтів померли в лікарнях південного штату Андхра-Прадеш.
Оскільки уряд не міг підтримувати стабільну подачу кисню, кілька адміністрацій лікарень звернулися за допомогою до суду в столиці Індії.
Високий суд Нью-Делі заявив, що почне карати урядовців, якщо кисень, виділений для лікарень, не буде доставлений.
“Ми не можемо допустити, щоб люди вмирали”, – сказали судді Віпін Сангі і Рекха Патіл.
Крім того, повідомляється, що армія відкрила свої лікарні для цивільного населення в спробі впоратися з масштабною гуманітарною кризою. Уряд прем’єр-міністра Нарендра Моді також виділив армії фінансову допомогу для створення нових карантинних об’єктів і лікарень і закупівлі обладнання.
Військові викликали на роботу 600 лікарів, які вийшли на пенсію за останні кілька років. У заяві уряду йдеться, що військово-морський флот направив 200 молодших медичних сестер в цивільні лікарні.
У суботу в Індії дозволили робити щеплення проти коронавірусу всім дорослим від 18 років. З січня в країні COVID-вакцини отримали майже 10% індійців, а повністю вакцинували тільки 1,5%, хоча країна є одним з найбільших виробників вакцин у світі.
Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.
Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки заявила, що направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.
- 30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.
- 2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.