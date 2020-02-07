В індійському штаті Керала у жителів багатоповерхівки з кранів замість води почав текти алкоголь.

Про це пише ВВС.

З’ясувалося, що 6000 літрів конфіскованого алкоголю були зариті неподалік від водопроводу і просочилися через грунт в колодязь, який постачав питну воду для жителів 18 квартир.

“Ми були так шоковані”, – розповів власник однієї з квартир Джоші Малекекал.

Зазначається, що через різкий запах люди не стали пити таку “воду”.

Після скарг мешканців, чиновники почали виправляти помилку. Однак процес закачування чистої води до свердловини, швидше за все, займе місяць.