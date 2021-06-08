Щонайменше, 27 жителів індійського східного штату Західна Бенгалія загинули за останні 24 години від ударів блискавок.

Про це повідомляє газета The Times of India.

Зокрема, жертвами стали жителі шести округів штату, серед загиблих три жінки. Ще вісім людей отримали поранення.

Смертельні удари блискавки були викликані поєднанням декількох факторів: лінією шквалів, що простягнулася через Бурдван, Надію, Муршідабад і Міднпаоре, а також штормом в Південній Бенгалії.

“В результаті у нас утворився товстий стовп хмар, що живиться вологою з цього регіону, який плив на південь, зачіпаючи всі райони на своєму шляху. Хмара досягла висоти 12 км і викликало часті удари блискавки, які закінчувалися смертельним результатом”, – заявила влада.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття сім’ям загиблих і оголосив про виплату компенсації в розмірі 50 000 рупій (690 доларів) кожній родині загиблого з Фонду допомоги прем’єр-міністра.