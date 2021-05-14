Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Трупи тварин в лісі знайшли жителі довколишнього села.

Чиновники кажуть, що слони загинули через удар блискавки в заповідник Кандолім.

Головний міністр Ассама Хіманта Бісва Сарма сказав, що він стурбований загибеллю такої величезної кількості слонів і що влада почала розслідування.

В Індії налічується понад 27 000 азіатських слонів, близько 21% з яких живуть в Ассамі. Це був перший випадок за останні 20 років, коли так багато слонів були виявлені мертвими.