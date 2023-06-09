Джерело: UPI
Це був день святкування в Барані, Індія. Компанія Shri Mahaveer Goshala Kalyan Sansthan організувала масове весілля, яке включало як індуїстські, так і мусульманські шлюбні пари.
Захід тривав менше ніж 6 годин та побив Книгу рекордів Гіннеса за кількістю одружених пар.
Кожна пара отримала благословення від офіційних осіб, у тому числі головного міністра Раджастхану Ашока Гехлота.
Кожній парі подарували подарунки: коштовності, матрац з постільною білизною, посуд, телевізор, холодильник.
Офіційні особи заявили, що метою заходу було допомогти малозабезпеченим парам одружитися та почати спільне життя.
- За перший квартал 2023 року в Україні було зареєстровано 41 113 шлюбів. Число майже у дев’ять разів більше, ніж розлучень.