9 червня стало днем, коли 2143 пари обмінялися обітницями менш ніж за 6 годин.

Джерело: UPI

Це був день святкування в Барані, Індія. Компанія Shri Mahaveer Goshala Kalyan Sansthan організувала масове весілля, яке включало як індуїстські, так і мусульманські шлюбні пари.

Захід тривав менше ніж 6 годин та побив рекорд Книги рекордів Гіннеса за кількістю одружених пар.

Кожна пара отримала благословення від офіційних осіб, у тому числі головного міністра Раджастхану Ашока Гехлота.

Кожній парі подарували подарунки: коштовності, матрац з постільною білизною, посуд, телевізор, холодильник.

Офіційні особи заявили, що метою заходу було допомогти малозабезпеченим парам одружитися та почати спільне життя.