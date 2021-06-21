У чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії був виявлений новий штам COVID-19.

Про це повідомляє видання The Hindustan Times.

Новий варіант коронавірусу отримав назву Delta+ – за аналогією зі штамом Delta, виявленим раніше.

Варто зазначити, що міністерство охорони здоров’я країни поки не відносить штам до категорії мутацій, які викликають особливе занепокоєння.

Всього відомо приблизно про 20 випадків зараження варіантом Delta+ в районах штату Махараштра – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.

Уряд штату повідомив, що зразки відправлені на секвенування геному, і тільки після дослідження можна буде зрозуміти, є новий варіант домінівним або розсіяним.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.