В Індії внаслідок зсувів і повеней, які виникли через сильні дощі, загинули, щонайменше, 125 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами експертів, в липні в штаті Махараштра пролився найсильніший дощ за останні чотири десятиліття. Багатоденні зливи серйозно вплинули на життя сотень тисяч людей, а великі річки знаходяться під загрозою виходу з берегів.

У Таліе, приблизно в 180 км на південний схід від фінансової столиці Мумбаї, число загиблих зросло до 42. Рятувальники виявили ще чотири тіла після того, як зсуви зруйнували більшість будинків в селі.

“Близько 40 осіб все ще перебувають в пастці. Можливість врятувати їх живими мала, оскільки вони були в грязі більше 36 годин”, – сказав представник місцевої влади.

У деяких частинах західного узбережжя Індії випало до 594 мм дощу, що змусило владу виселити людей з уразливих районів. На гірській станції Махабалешвар зафіксовано найбільшу кількість опадів – 60 см за 24 години.

Загалом, близько 90 000 осіб були врятовані з постраждалих від повені районів.