У липні застосунок і вебсайт під назвою “Sulli Deals ” створили профілі більш ніж 80 мусульманських жінок, використовуючи фотографії, які вони завантажили в Інтернет, і назвали їх “пропозиціями дня”. Майже шість місяців потому поліція так і не заарештувала нікого у справі Sulli Deals.

“Суллі” – це зневажливий сленговий термін на хінді, який праві індуїстські тролі використовують для позначення мусульманських жінок; слово “буллі” також є принизливим.

Журналістка Ісмат Ара, чиє ім’я та фото з’явилися в Bulli Bai, подала заяву в поліцію проти невідомих людей. Серед звинувачень – сексуальні домагання та розпалювання ворожнечі на релігійному підґрунті.

Багато жінок, чиї фотографії завантажили в застосунок Bulli Bai, написали у Twitter , що вони відчувають себе “травмованими” та “нажаханими”.