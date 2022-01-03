Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Реального аукціону, звісно ж, не відбувалося – це все зроблено з метою принизити мусульманок, які публікували свої фото у соцмережах.
Застосунок було розміщено на вебплатформі GitHub. Це вже друга спроба переслідування мусульманок за останні кілька місяців.
У липні застосунок і вебсайт під назвою “Sulli Deals ” створили профілі більш ніж 80 мусульманських жінок, використовуючи фотографії, які вони завантажили в Інтернет, і назвали їх “пропозиціями дня”. Майже шість місяців потому поліція так і не заарештувала нікого у справі Sulli Deals.
“Суллі” – це зневажливий сленговий термін на хінді, який праві індуїстські тролі використовують для позначення мусульманських жінок; слово “буллі” також є принизливим.
Журналістка Ісмат Ара, чиє ім’я та фото з’явилися в Bulli Bai, подала заяву в поліцію проти невідомих людей. Серед звинувачень – сексуальні домагання та розпалювання ворожнечі на релігійному підґрунті.
Багато жінок, чиї фотографії завантажили в застосунок Bulli Bai, написали у Twitter , що вони відчувають себе “травмованими” та “нажаханими”.
Звіт Amnesty International про онлайн-домагання в Індії за 2018 рік показав, що чим активнішою є жінка, тим більша ймовірність того, що вона стане мішенню – під найбільшою загрозою жінки з релігійних меншин і знедолених каст.
Критики кажуть, що тролінг проти мусульманських жінок погіршився за останні роки в поляризованому політичному кліматі Індії.
“Ця цілеспрямована і спланована атака є спробою відібрати мікрофон в освічених мусульманських жінок, які висловлюють свою думку і виступають проти ісламофобії”, – сказала Назіа Ерум, авторка та колишня речниця Amnesty в Індії.
- Нагадаємо, колишня співробітниця SpaceX Ешлі Косак написала есе, в якому розповіла про неодноразові випадки сексуальних домагань у компанії Ілона Маска. Усі вони залишилися проігноровані HR-менеджерами та керівництвом SpaceX.