Про це повідомляє агентство Reuters.

У МОЗ також додали, що наразі невідомо, чи пов’язано виявлення нового штаму зі зростанням випадків коронавірусу в країні.

“Хоча різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією виявлені в Індії, вони були виявлені у недостатній кількості для пояснення або встановлення прямого зв’язку зі збільшенням випадків інфікування в деяких штатах”, – повідомили у міністерстві.

Зазначається, що новий штам з подвійною мутацією виявлено у зразках, відібраних у штаті Махараштра, який найбільше постраждав від епідемії коронавірусу.

Наголошується, що в Індії зафіксовано циркуляцію британського, бразилійського та південноафриканського штамів коронавірусу.

У середу, 24 березня, Індія повідомила про 47 262 нових зараження, що є найвищим показником з початку листопада. За час епідемії коронавірусом заразилися 11,7 мільйона громадян країни. Вищі показники захворюваності лише у США та Бразилії.