Про це повідомляє агентство Reuters.
У МОЗ також додали, що наразі невідомо, чи пов’язано виявлення нового штаму зі зростанням випадків коронавірусу в країні.
“Хоча різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією виявлені в Індії, вони були виявлені у недостатній кількості для пояснення або встановлення прямого зв’язку зі збільшенням випадків інфікування в деяких штатах”, – повідомили у міністерстві.
Зазначається, що новий штам з подвійною мутацією виявлено у зразках, відібраних у штаті Махараштра, який найбільше постраждав від епідемії коронавірусу.
Наголошується, що в Індії зафіксовано циркуляцію британського, бразилійського та південноафриканського штамів коронавірусу.
У середу, 24 березня, Індія повідомила про 47 262 нових зараження, що є найвищим показником з початку листопада. За час епідемії коронавірусом заразилися 11,7 мільйона громадян країни. Вищі показники захворюваності лише у США та Бразилії.
- Раніше в Англії (Велика Британія) зафіксували два випадки нового штаму коронавірусу, вперше зареєстрованого на Філіппінах.