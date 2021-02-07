Про це повідомляє видання India Today.

Сходження льодовика призвело до повені в річках Дхауліганг і Алакнанда, що спричинило масштабні руйнування в верхів’ях Гімалаїв.

За повідомленням Національних сил реагування на стихійні лиха, більше 150 робітників, які працюють на електростанції, пропали без вісті. Наразі виявлено 10 тіл.

Повінь пошкодила два гідроенергетичних проєкти, які будуються, а також знесла житлові будинки. До евакуації населення залучили армію.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді заявив, що в Уттаракханд повним ходом йдуть рятувальні операції.

Фото: PTI

  • Іспанію накрив шторм Філомена: снігом засипало 10 іспанських провінцій, Мадрид зупинився, а головний міжнародний аеропорт столиці – Барахас – призупинив роботу.