Про це повідомляє видання India Today.

Сходження льодовика призвело до повені в річках Дхауліганг і Алакнанда, що спричинило масштабні руйнування в верхів’ях Гімалаїв.

За повідомленням Національних сил реагування на стихійні лиха, більше 150 робітників, які працюють на електростанції, пропали без вісті. Наразі виявлено 10 тіл.

Повінь пошкодила два гідроенергетичних проєкти, які будуються, а також знесла житлові будинки. До евакуації населення залучили армію.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді заявив, що в Уттаракханд повним ходом йдуть рятувальні операції.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y

— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021