В Індії повідомили про найвищі показники захворюваності та смертності внаслідок COVID-19 за добу з початку пандемії. Минулої доби було зафіксовано понад 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

412 тисяч 262 нових випадки зараження коронавірусу – новий одноденний рекорд з початку пандемії.

На сьогодні в країні зафіксовано 22,1 млн випадків коронавірусу.

Також в країні повідомили про 3980 смертей внаслідок зараження коронавірусом. Це також рекордний показник в країні.

В Індії вже дев’ятий день поспіль фіксують не менше 3 тисяч смертей внаслідок зараження коронавірусом на добу. З початку пандемії, внаслідок зараження коронавірусом, в країні померло понад 230 тисяч осіб.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.