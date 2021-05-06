Про це повідомляє американський телеканал CNN.
412 тисяч 262 нових випадки зараження коронавірусу – новий одноденний рекорд з початку пандемії.
На сьогодні в країні зафіксовано 22,1 млн випадків коронавірусу.
Також в країні повідомили про 3980 смертей внаслідок зараження коронавірусом. Це також рекордний показник в країні.
В Індії вже дев’ятий день поспіль фіксують не менше 3 тисяч смертей внаслідок зараження коронавірусом на добу. З початку пандемії, внаслідок зараження коронавірусом, в країні померло понад 230 тисяч осіб.
Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки заявила, що направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.
- 30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.
- 2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.