Про це повідомляє газети Indian Express і The Times of India.
Зокрема, першою жертвою пташиного грипу в країні став 11-річний хлопчик.
Дитина була доставлена у Всеіндійський інститут медичних наук (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) 2 липня з високою температурою і кашлем. На даний момент співробітники лікарні, які контактували з пацієнтом, вирушили на ізоляцію.
“Ми думали, що він був хворий на COVID-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом пташиного або курячого грипу”, – розповіло джерело.
Пташиний грип – дуже заразне вірусне захворювання, що викликається вірусами грипу типу А, яке зазвичай вражає свійську птицю, наприклад курей та індиків.
Люди, які вступали в тісний контакт з інфікованими птахами, живими або мертвими, можуть заразитися грипом H5N1, але, за даними ВООЗ, він зазвичай не передається від людини до людини.
- Раніше повідомлялось, що у Китаї виявили перший в світі випадок зараження людини пташиним грипом типу H10N3.