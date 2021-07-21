В Індії вперше в цьому році зафіксували смерть людини від пташиного грипу (H5N1).

Про це повідомляє газети Indian Express і The Times of India.

Зокрема, першою жертвою пташиного грипу в країні став 11-річний хлопчик.

Дитина була доставлена у Всеіндійський інститут медичних наук (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) 2 липня з високою температурою і кашлем. На даний момент співробітники лікарні, які контактували з пацієнтом, вирушили на ізоляцію.

“Ми думали, що він був хворий на COVID-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом пташиного або курячого грипу”, – розповіло джерело.

Пташиний грип – дуже заразне вірусне захворювання, що викликається вірусами грипу типу А, яке зазвичай вражає свійську птицю, наприклад курей та індиків.

Люди, які вступали в тісний контакт з інфікованими птахами, живими або мертвими, можуть заразитися грипом H5N1, але, за даними ВООЗ, він зазвичай не передається від людини до людини.