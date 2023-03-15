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В Індії закликали «відійти» від війни в Україні, зосередившись на «глобальніших» проблемах

Представник Індії на саміті G20 Амітабх Кант заявив, що світу варто "відійти" від війни в Україні. Він закликав зосередитись на глобальній бідності.

Середа, 15 березня 2023, 16:59
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Про це повідомило Sky News.

За його словами, Європа через фокус на війні в Україні поставила в глухий кут низку проблем, серед яких глобальне зростання бідності. Представник Індії на G20 порівняв “одну війну” з тим, що 200 млн людей перебувають за межею бідності.

“Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів”, — сказав Кант.

Водночас з початку російсько-української війни Індія продовжила й наростила купувати російську нафту. Офіційно Індія відмовляється звинувачувати Кремль у війні, здебільшого називаючи її “конфліктом”. Зокрема країна виступала проти спільної заяви щодо засудження агресії Росії проти України.

Теги: Євросоюз, Європейський Союз, ЄС, Індія, російсько-українська війна, саміт G20, G20

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