В Індії закликали «відійти» від війни в Україні, зосередившись на «глобальніших» проблемах

Про це повідомило Sky News.

За його словами, Європа через фокус на війні в Україні поставила в глухий кут низку проблем, серед яких глобальне зростання бідності. Представник Індії на G20 порівняв “одну війну” з тим, що 200 млн людей перебувають за межею бідності.

“Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів”, — сказав Кант.

Водночас з початку російсько-української війни Індія продовжила й наростила купувати російську нафту. Офіційно Індія відмовляється звинувачувати Кремль у війні, здебільшого називаючи її “конфліктом”. Зокрема країна виступала проти спільної заяви щодо засудження агресії Росії проти України.